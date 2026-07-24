Атаковавшие склады в Ленобласти дроны прибыли из Прибалтики

Аналитики предположили, что пока противник не несёт в сотни раз больший ущерб, чем причиняет своей активностью, то будет продолжать незаконные действия. В связи с этим военкоры предложили обратить внимание на критическую инфраструктуру Украины, например, распределительные устройства АЭС и узлы энергетической системы.