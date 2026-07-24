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ВС РФ поразили склады дронов «Магура» и объекты логистики в трех портах Украины

По информации Минобороны, в Измаильском порту поражены три склада с безэкипажными катерами (включая БЭК «Магура»), ангар с техникой и плавучий док для подводных дронов.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Вооруженные силы России в течение ночи нанесли групповой удар высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотниками по объектам портовой инфраструктуры и военной логистике ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

По данным ведомства, в порту Измаила Одесской области поражены объекты, задействованные в хранении и разгрузке военных грузов. На территории порта уничтожены три склада с безэкипажными катерами (в том числе типа «Магура»), ангар с военной техникой, а также плавучий док, использовавшийся для обслуживания и спуска на воду автономных необитаемых подводных аппаратов.

В порту Одессы высокоточными ударами выведены из строя резервуары с горюче-смазочными материалами, предназначенными для обеспечения украинской группировки. Кроме того, в морском торговом порту Николаева поражен сухогруз с военным имуществом непосредственно в момент его разгрузки.

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