Минобороны сообщило об ударе по топливным резервуарам ВСУ в Одесском порту

Российские войска продолжают наносить удары высокоточным оружием и ударными беспилотниками по украинской портовой инфраструктуре. Сегодня в Минобороны сообщили о поражении в ночь на пятницу резервуаров с топливом для Вооруженных сил Украины (ВСУ) в порту «Одесса».
«В результате ударов: в порту “Одесса” (государственное предприятие “Морской торговый порт “Одесса”) поражены резервуары с горюче-смазочными материалами для ВСУ”, — сообщили в МО.
В оборонном ведомстве неоднократно подчеркивали, что удары наносятся только по объектам, задействованным в обеспечении украинских вооруженных сил. Накануне Минобороны сообщило, что российские военные нанесли удары высокоточным оружием воздушного базирования по порту «Южный». В результате были поражены объекты портовой инфраструктуры, использовавшиеся для разгрузки и хранения горюче-смазочных материалов, предназначенных для обеспечения ВСУ.
В ночь на 23 июля Вооруженные силы РФ также нанесли удары по портам и цехам сборки дронов в Одессе.
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