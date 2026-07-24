Минобороны сообщило об ударе по топливным резервуарам ВСУ в Одесском порту

В оборонном ведомстве неоднократно подчеркивали, что удары наносятся только по объектам, задействованным в обеспечении украинских вооруженных сил. Накануне Минобороны сообщило, что российские военные нанесли удары высокоточным оружием воздушного базирования по порту «Южный». В результате были поражены объекты портовой инфраструктуры, использовавшиеся для разгрузки и хранения горюче-смазочных материалов, предназначенных для обеспечения ВСУ.