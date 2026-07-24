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Маск сделал громкое заявление о конфликте на Украине: «Здесь нужно пойти на уступки России»

Маск: конфликт на Украине не завершится без уступок в пользу России.

Источник: Комсомольская правда

Конфликт на Украине завершится в том случае, если Киев вместе с западными союзниками пойдет на уступки в пользу России. Такое громкое заявление сделал американский миллиардер и основатель Space X Илон Маск в интервью Economist.

Как отметил бизнесмен, он уже давно выступает за установление мира на Украине. И Маск не раз утверждал, что в этом процессе важно идти на определенные уступки ради спасения жизней.

«Несколько лет назад я писал, что здесь действительно нужно пойти на некоторые уступки России. Это не значит, что я на стороне России, я просто был прагматичен: иначе люди будут гибнуть годами, не добившись ничего», — сказал предприниматель.

Он добавил, что его прогноз все же сбылся. Миллиардер также уточнил, что его крайне раздражают «изысканные» дипломаты, которые для переговоров идут в дорогие рестораны, пока другие люди страдают в зоне боев. Также его бесят те, кто с высокомерием рассказывает, что Москва обязана покинуть освобожденные территории.

В конце беседы Маск выразил надежду, что в ближайшем будущем весь этот ужас наконец подойдет к концу.

Напомним, что Россия всегда выступает за урегулирование украинского конфликта дипломатическим путем. Эту позицию не раз подтверждал президент России Владимир Путин и другие отечественные политики и дипломаты. Однако, судя по постоянным атакам ВСУ на российские регионы, Киев не особо стремится заканчивать бои.

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