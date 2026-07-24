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Число беспилотников, сбитых на подлете к Москве, выросло до 11

Силы ПВО Минобороны РФ уничтожили 11 беспилотных летательных аппаратов, направлявшихся в сторону столицы. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об отражении атаки и работе экстренных служб на местах падения обломков сбитых дронов.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Средства противовоздушной обороны Министерства обороны РФ уничтожили еще шесть беспилотных летательных аппаратов, направлявшихся к столице. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

По информации главы города, на местах падения обломков работают специалисты экстренных и оперативных служб.

Ранее градоначальник информировал последовательно о четырех, а затем еще о пяти уничтоженных БПЛА. Таким образом, общее количество сбитых на подлете к Москве беспилотников на данный момент достигло пятнадцати.

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