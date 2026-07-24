Число беспилотников, сбитых на подлете к Москве, выросло до 11

Средства противовоздушной обороны Министерства обороны РФ уничтожили еще шесть беспилотных летательных аппаратов, направлявшихся к столице. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
По информации главы города, на местах падения обломков работают специалисты экстренных и оперативных служб.
Ранее градоначальник информировал последовательно о четырех, а затем еще о пяти уничтоженных БПЛА. Таким образом, общее количество сбитых на подлете к Москве беспилотников на данный момент достигло пятнадцати.
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