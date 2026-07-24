Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВС РФ за неделю нанесли массированный и 18 групповых ударов по Украине

Минобороны РФ подвело итоги ударов по военным объектам Украины за неделю с 18 по 24 июля. В результате массированных атак поражено 27 морских судов, включая сухогрузы и балкеры, а также инфраструктура портов Одессы, Черноморска и Измаила. Кроме того, нанесены удары по предприятиям ВПК в Киеве и местам хранения беспилотников.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Вооруженные силы России в период с 18 по 24 июля нанесли массированный и 18 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотниками по военным и инфраструктурным объектам на территории Украины. В результате атак поражено 27 морских судов, сообщили в Минобороны РФ.

«В результате поражены объекты инфраструктуры портов Одесса, Черноморск, Южный, Измаил и Николаев, используемые для разгрузки и хранения грузов военного назначения, а также горюче-смазочных материалов», — информировало российское военное ведомство.

По данным министерства, в течение недели поражено 27 морских судов, задействованных в интересах ВСУ, среди которых 16 сухогрузов, 10 балкеров и один контейнеровоз.

Кроме того, российские войска нанесли удары по предприятиям военно-промышленного комплекса в Киеве и Киевской области, логистическим центрам, местам производства и хранения беспилотников и безэкипажных катеров, а также пунктам дислокации украинских формирований и иностранных наемников.

Узнать больше по теме
ВСУ: расшифровка, история создания, структура и численность
Вооруженные силы Украины (ВСУ) — государственная военная организация, предназначенная для защиты интересов страны военным путем. Была создана после провозглашения независимости Украины в 1991 году. В материале — главное по теме.
Читать дальше