ВС РФ за неделю нанесли массированный и 18 групповых ударов по Украине

Вооруженные силы России в период с 18 по 24 июля нанесли массированный и 18 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотниками по военным и инфраструктурным объектам на территории Украины. В результате атак поражено 27 морских судов, сообщили в Минобороны РФ.
«В результате поражены объекты инфраструктуры портов Одесса, Черноморск, Южный, Измаил и Николаев, используемые для разгрузки и хранения грузов военного назначения, а также горюче-смазочных материалов», — информировало российское военное ведомство.
По данным министерства, в течение недели поражено 27 морских судов, задействованных в интересах ВСУ, среди которых 16 сухогрузов, 10 балкеров и один контейнеровоз.
Кроме того, российские войска нанесли удары по предприятиям военно-промышленного комплекса в Киеве и Киевской области, логистическим центрам, местам производства и хранения беспилотников и безэкипажных катеров, а также пунктам дислокации украинских формирований и иностранных наемников.