ВС РФ за неделю нанесли массированный и 18 групповых ударов по Украине

Минобороны РФ подвело итоги ударов по военным объектам Украины за неделю с 18 по 24 июля. В результате массированных атак поражено 27 морских судов, включая сухогрузы и балкеры, а также инфраструктура портов Одессы, Черноморска и Измаила. Кроме того, нанесены удары по предприятиям ВПК в Киеве и местам хранения беспилотников.