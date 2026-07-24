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За неделю в Черном море уничтожили семь безэкипажных катеров

Минобороны: силы флота уничтожили семь безэкипажных катеров в Черном море.

Источник: Комсомольская правда

«Уничтожено семь безэкипажных катеров ВСУ», — говорится в сообщении.

Уточняется, что по целям отработали силы Черноморского флота.

Напомним, в ночь на пятницу, 24 июля, средства противовоздушной обороны уничтожили 571 беспилотник над Крымом и другими регионами. Часть дронов нейтрализовали над Черным и Азовским морями.

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