СМИ: ВС РФ нанесли ракетный удар по Киеву

Киев подвергся атаке баллистическими ракетами. Как сообщает Telegram-канал BAZA со ссылкой на местных жителей, в результате прилетов зафиксированы поражения промышленных предприятий и крупных логистических центров в черте украинской столицы.
По данным агентства ANNA News и мониторинговых ресурсов, в ходе внезапного удара по объектам в Киеве российские войска применили десять ракет оперативно-тактического комплекса «Искандер-М». Также поступает информация о возможном задействовании гиперзвуковых ракет «Циркон».
Серию взрывов в городе официально подтвердил мэр Киева Виталий Кличко, заявивший о работе систем противовоздушной обороны. Об интенсивных детонациях в различных районах столицы также информируют корреспонденты украинского издания «Суспiльне».
Ранее серии ударов подверглась портовая и складская инфраструктура в других регионах. В порту Измаила поражены объекты разгрузки, ангар с техникой, плавучий док для подводных аппаратов и три склада с морскими дронами «Магура». В Одессе повреждены топливные резервуары ВСУ, в порту Николаева нанесен удар по сухогрузу в момент выгрузки военного имущества, а в городе Изюм Харьковской области поражен складской комплекс компании «Новая почта».