СМИ: ВС РФ нанесли ракетный удар по Киеву

Ранее серии ударов подверглась портовая и складская инфраструктура в других регионах. В порту Измаила поражены объекты разгрузки, ангар с техникой, плавучий док для подводных аппаратов и три склада с морскими дронами «Магура». В Одессе повреждены топливные резервуары ВСУ, в порту Николаева нанесен удар по сухогрузу в момент выгрузки военного имущества, а в городе Изюм Харьковской области поражен складской комплекс компании «Новая почта».