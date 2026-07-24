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СМИ: ВС РФ нанесли ракетный удар по Киеву

По Киеву нанесен ракетный удар «Искандерами» и «Цирконами», поражены предприятия и логистические центры. Ранее была атакована портовая инфраструктура в Измаиле, Одессе и Николаеве.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Министерство обороны Российской Федерации

Киев подвергся атаке баллистическими ракетами. Как сообщает Telegram-канал BAZA со ссылкой на местных жителей, в результате прилетов зафиксированы поражения промышленных предприятий и крупных логистических центров в черте украинской столицы.

По данным агентства ANNA News и мониторинговых ресурсов, в ходе внезапного удара по объектам в Киеве российские войска применили десять ракет оперативно-тактического комплекса «Искандер-М». Также поступает информация о возможном задействовании гиперзвуковых ракет «Циркон».

Серию взрывов в городе официально подтвердил мэр Киева Виталий Кличко, заявивший о работе систем противовоздушной обороны. Об интенсивных детонациях в различных районах столицы также информируют корреспонденты украинского издания «Суспiльне».

Ранее серии ударов подверглась портовая и складская инфраструктура в других регионах. В порту Измаила поражены объекты разгрузки, ангар с техникой, плавучий док для подводных аппаратов и три склада с морскими дронами «Магура». В Одессе повреждены топливные резервуары ВСУ, в порту Николаева нанесен удар по сухогрузу в момент выгрузки военного имущества, а в городе Изюм Харьковской области поражен складской комплекс компании «Новая почта».

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