Военный эксперт рассказал, откуда могли атаковать Ленобласть

Специалист назвал действия прибалтийских государств абсурдными и провокационными по отношению к России. Он отметил, что терпение Москвы может скоро иссякнуть. Дандыкин уточнил: в ходе атаки на Ленобласть удары пришлись по Санкт-Петербургу, а также были поражены объекты Wildberries.
«Вполне вероятно, что территории соседей так или иначе используются [Украиной]. Абсурд властей стран Балтии мы наблюдаем уже давно. В Польше, в частности, обвинили Россию в налете украинских дронов. До сих пор они не предъявили никаких доказательств. Они готовятся к провокации», — заявил собеседник NEWS.ru.
Эксперт подчеркнул, что России необходимо принять решительные меры. По его словам, если причастность стран Балтии к атакам ВСУ на Ленинградскую область будет доказана, Москва может перейти к жестким действиям.
Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что в результате удара украинских дронов по складским помещениям Wildberries в Новосаратовке пострадали три человека. Он добавил, что на территории комплексов начался пожар.