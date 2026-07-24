Военный эксперт рассказал, откуда могли атаковать Ленобласть

«Вполне вероятно, что территории соседей так или иначе используются [Украиной]. Абсурд властей стран Балтии мы наблюдаем уже давно. В Польше, в частности, обвинили Россию в налете украинских дронов. До сих пор они не предъявили никаких доказательств. Они готовятся к провокации», — заявил собеседник NEWS.ru.