ВС РФ нанесли массированный и 18 групповых ударов по объектам на Украине
С 18 по 24 июля Вооруженными силами РФ нанесены массированный и 18 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного и наземного базирования, а также ударными беспилотниками.
В результате атак поражены 27 морских судов (16 сухогрузов, 10 балкеров и один контейнеровоз), используемых в интересах ВСУ, а также объекты инфраструктуры портов Одесса, Черноморск, Южный, Измаил и Николаев. Среди других пораженных целей:
ВС РФ за неделю освободили восемь населенных пунктов
Российские бойцы взяли под контроль населенные пункты:
- Захаровка, Ивашкино, Волоховское и Артельное Харьковской области;
- Ленина (Мирное) и город Белицкое в ДНР;
- Вольное Днепропетровской области;
- Благодатное Запорожской области.
«Север» атакует ВСУ в Харьковской области
«Северная» группировка войск за неделю нанесла поражение семи бригадам и полку противника. В зоне ответственности группировки потери ВСУ в живой силе превысили 1695 военнослужащих. Также противник лишился танка, 17 боевых бронированных машин, 97 автомобилей, 13 орудий полевой артиллерии и двух боевых машин РСЗО «Град».
Подразделения «Запада» улучшили тактическое положение
Подразделения «Западной» группировки в течение недели нанесли поражение пяти бригадам и полку противника. Потери украинской стороны в зоне ответственности группировки составили до 1495 военнослужащих, 23 боевые бронированные машины, 105 автомобилей, восемь орудий полевой артиллерии, боевую машину РСЗО «Верба» и восемь станций РЭБ и контрбатарейной борьбы.
Подразделения «Юга» продвигаются вглубь обороны ВСУ
Подразделения «Южной» группировки войск на прошедшей неделе продвинулись в глубину обороны противника. Нанесено поражение десяти бригадам и полку. Всего в зоне ответственности группировки ВСУ потеряли более 1175 военнослужащих, 23 боевые бронированные машины, 174 автомобиля и 17 орудий полевой артиллерии.
Потери ВСУ в зоне действия «Центра» превысили 2415 боевиков
Подразделения группировки «Центр» в течение недели освободили два населенных пункта и нанесли поражение 11 бригадам, двум полкам и спецназу «Азов»*. Потери украинской стороны составили свыше 2415 военнослужащих, 19 боевых бронированных машин, 49 автомобилей, 11 орудий полевой артиллерии и пять станций РЭБ.
«Восток» продолжает наступление
Подразделения «Восточной» группировки войск за неделю освободили два населенных пункта и нанесли поражение шести бригадам и четырем штурмовым полкам ВСУ. Потери противника в живой силе составили более 2960 человек. Также украинская сторона лишилась 18 боевых бронированных машин, 76 автомобилей, шести орудий полевой артиллерии и двух боевых машин РСЗО «Град».
Группировка «Днепр» наносит удары по бригадам ВСУ
Подразделения группировки войск «Днепр» в течение недели нанесли удар по формированиям пяти бригад противника. ВСУ потеряли свыше 425 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 118 автомобилей, два орудия полевой артиллерии и 11 станций РЭБ.
Итоги работы сил ПВО и Черноморского флота
В течение прошедшей недели средства противовоздушной обороны сбили:
- 71 управляемую авиационную бомбу;
- 23 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS;
- 13 крылатых ракет «Фламинго»;
- две управляемые ракеты большой дальности «Нептун»;
- 5249 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
Кроме того, силами Черноморского флота было уничтожено семь безэкипажных катеров ВСУ.
* Запрещенная в России террористическая организация