Главное из брифинга Минобороны 18 — 24 июля 2026 года: сводка за неделю

Подразделения «Восточной» группировки войск за неделю освободили два населенных пункта и нанесли поражение шести бригадам и четырем штурмовым полкам ВСУ. Потери противника в живой силе составили более 2960 человек. Также украинская сторона лишилась 18 боевых бронированных машин, 76 автомобилей, шести орудий полевой артиллерии и двух боевых машин РСЗО «Град».