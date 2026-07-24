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Главное из брифинга Минобороны 18 — 24 июля 2026 года: сводка за неделю

Редакция Новостей Mail представляет дайджест новостей об основных событиях в зоне СВО с 18 по 24 июля на основе сводки Министерства обороны РФ.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

ВС РФ нанесли массированный и 18 групповых ударов по объектам на Украине

С 18 по 24 июля Вооруженными силами РФ нанесены массированный и 18 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного и наземного базирования, а также ударными беспилотниками.

В результате атак поражены 27 морских судов (16 сухогрузов, 10 балкеров и один контейнеровоз), используемых в интересах ВСУ, а также объекты инфраструктуры портов Одесса, Черноморск, Южный, Измаил и Николаев. Среди других пораженных целей:

  • предприятия ВПК в Киеве и Киевской области;
  • объекты топливно-энергетической, транспортной инфраструктуры, логистические центры;
  • склады боеприпасов;
  • места производства и хранения БПЛА дальнего действия и безэкипажных катеров;
  • пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников.

Регионы, присоединившиеся к России 30 сентября 2022 года
Территории новых регионов РФ под контролем Украины
Территории Харьковской области под контролем РФ
Оперативные командования ВСУ
Карта предоставлена «ИД КоммерсантЪ»

ВС РФ за неделю освободили восемь населенных пунктов

Российские бойцы взяли под контроль населенные пункты:

  • Захаровка, Ивашкино, Волоховское и Артельное Харьковской области;
  • Ленина (Мирное) и город Белицкое в ДНР;
  • Вольное Днепропетровской области;
  • Благодатное Запорожской области.

«Север» атакует ВСУ в Харьковской области

«Северная» группировка войск за неделю нанесла поражение семи бригадам и полку противника. В зоне ответственности группировки потери ВСУ в живой силе превысили 1695 военнослужащих. Также противник лишился танка, 17 боевых бронированных машин, 97 автомобилей, 13 орудий полевой артиллерии и двух боевых машин РСЗО «Град».

Подразделения «Запада» улучшили тактическое положение

Подразделения «Западной» группировки в течение недели нанесли поражение пяти бригадам и полку противника. Потери украинской стороны в зоне ответственности группировки составили до 1495 военнослужащих, 23 боевые бронированные машины, 105 автомобилей, восемь орудий полевой артиллерии, боевую машину РСЗО «Верба» и восемь станций РЭБ и контрбатарейной борьбы.

Подразделения «Юга» продвигаются вглубь обороны ВСУ

Подразделения «Южной» группировки войск на прошедшей неделе продвинулись в глубину обороны противника. Нанесено поражение десяти бригадам и полку. Всего в зоне ответственности группировки ВСУ потеряли более 1175 военнослужащих, 23 боевые бронированные машины, 174 автомобиля и 17 орудий полевой артиллерии.

Потери ВСУ в зоне действия «Центра» превысили 2415 боевиков

Подразделения группировки «Центр» в течение недели освободили два населенных пункта и нанесли поражение 11 бригадам, двум полкам и спецназу «Азов»*. Потери украинской стороны составили свыше 2415 военнослужащих, 19 боевых бронированных машин, 49 автомобилей, 11 орудий полевой артиллерии и пять станций РЭБ.

«Восток» продолжает наступление

Подразделения «Восточной» группировки войск за неделю освободили два населенных пункта и нанесли поражение шести бригадам и четырем штурмовым полкам ВСУ. Потери противника в живой силе составили более 2960 человек. Также украинская сторона лишилась 18 боевых бронированных машин, 76 автомобилей, шести орудий полевой артиллерии и двух боевых машин РСЗО «Град».

Группировка «Днепр» наносит удары по бригадам ВСУ

Подразделения группировки войск «Днепр» в течение недели нанесли удар по формированиям пяти бригад противника. ВСУ потеряли свыше 425 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 118 автомобилей, два орудия полевой артиллерии и 11 станций РЭБ.

Итоги работы сил ПВО и Черноморского флота

В течение прошедшей недели средства противовоздушной обороны сбили:

  • 71 управляемую авиационную бомбу;
  • 23 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS;
  • 13 крылатых ракет «Фламинго»;
  • две управляемые ракеты большой дальности «Нептун»;
  • 5249 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Кроме того, силами Черноморского флота было уничтожено семь безэкипажных катеров ВСУ.

* Запрещенная в России террористическая организация

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