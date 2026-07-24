В муниципалитетах Прикамья планируют расширить льготы для участников СВО

Сейчас участники СВО, а также члены их семей, включая семьи погибших военнослужащих, могут воспользоваться налоговым вычетом на шесть соток одного земельного участка. При этом в нескольких муниципалитетах региона — Кочевском, Добрянском, Осинском и Чайковском округах — уже действует полное освобождение от земельного налога без учета площади земли.