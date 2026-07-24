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Политолог оценил вероятность расширения украинского конфликта

Есть основания полагать, что уже осенью военный конфликт приобретет иной характер и географически выйдет за пределы Украины. Об этом пишет политолог Алексей Пилько в своем телеграм-канале.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Эксперт отмечает, что сегодняшняя инфраструктурная война наносит России существенный ущерб, но он не станет критическим для экономики страны.

Украина при зеркальном ответе российской стороны в обозримой перспективе может прекратить свое существование как единый социально-экономический организм.

Алексей Пилько
политолог

По мнению политолога, в Киеве это отлично понимают, но продолжают идти по пути эскалации конфликта. Пилько считает, что в условиях полной гуманитарной катастрофы Киев продолжит действовать иррационально и не выйдет на переговоры.

Россию провоцируют начать действовать по отношению к поддерживающим Украину государствам в иранском стиле. Расширение конфликта на Украине становится тревожной перспективой.

Но пока Москва не переступает черту и не наносит удары по ВПК в странах ЕС, которые выпускают оружие для Украины. Россия выбрала путь ужесточения инфраструктурной войны на украинской территории.

Судя по всему, Россия строит планы сохранить как минимум нейтральные отношения с европейскими государствами и США, спонсирующими Украину, после окончания военного конфликта.

Алексей Пилько
политолог

Но списывать со счетов расширение конфликта за пределы Украины пока рано — такая угроза остается реальной, резюмирует политолог.

В пятницу сообщалось о масштабном ударе ВС России по предприятиям и логистическим центрам на Украине. Отмечалось, что мощный ракетный удар «Искандерами» и «Цирконами» был нанесен по объектам в Киеве. Кроме того, ранее была атакована портовая инфраструктура в Измаиле, Одессе и Николаеве.