Политолог оценил вероятность расширения украинского конфликта

В пятницу сообщалось о масштабном ударе ВС России по предприятиям и логистическим центрам на Украине. Отмечалось, что мощный ракетный удар «Искандерами» и «Цирконами» был нанесен по объектам в Киеве. Кроме того, ранее была атакована портовая инфраструктура в Измаиле, Одессе и Николаеве.