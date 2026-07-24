СМИ: ВС РФ нанесли удар по авиабазе под Киевом во время выставки вооружений

Вооруженные силы России нанесли ракетный удар по полигону на Украине, где проходила демонстрация новейших образцов военной техники. Об этом сообщает агентство Sputnik со ссылкой на руководителя украинской компании по производству БПЛА First Contact Валерия Боровика, который подтвердил масштабные разрушения, а также наличие погибших и раненых.
По данным координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, эпицентром поражения стала авиабаза в городе Васильков Киевской области. В момент атаки там проводились учения и закрытый показ перспективных разработок с участием руководящего состава украинских силовых ведомств и представителей ВПК.
Лебедев уточнил, что в результате применения баллистических и гиперзвуковых ракет, по предварительным сведениям, ликвидированы более 50 человек. Среди погибших могут находиться не менее 12 старших офицеров ВСУ в звании от полковника и выше, а также два высокопоставленных офицера государств НАТО, присутствовавших на мероприятии.
Как уточняет ряд профильных каналов, попавшая под ракетный удар выставка оборонной промышленности проходила на территории полигона, расположенного в поселке Капитановка Киевской области. По данным украинской прокуратуры, в результате атаки не менее 10 человек погибли и около 100 получили ранения.