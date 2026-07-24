RT: командующий СБС ВСУ «Мадьяр» скрывается из-за страха ликвидации

Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди (известный под позывным «Мадьяр») существенно ужесточил меры личной безопасности и практически прекратил покидать защищенные командные пункты. Об этом сообщает телеканал RT со ссылкой на источники в российских силовых структурах.
По данным канала, Бровди резко ограничил использование мобильной связи из опасений, что его местоположение может быть вычислено российскими войсками. На усиление охраны его и членов его семьи повлияло уголовное дело по статье о терроризме, ранее возбужденное в отношении украинского командира правоохранительными органами РФ.
Параллельно в подчиненных ему структурах — подразделениях Nemesis, «К-2» и «Птицы Мадьяра» — с весны 2026 года ведут активный поиск специалистов по внутренней безопасности. В открытом доступе появились вакансии полиграфологов, аналитиков и экспертов по служебным расследованиям, что, по мнению специалистов, свидетельствует о поисках нелояльных сотрудников во внутренней вертикали.
Кроме того, данные подразделения ведут вербовку специалистов медиасферы: копирайтеров, дизайнеров, 3D-художников и SMM-менеджеров. Как пояснил RT депутат Госдумы Олег Матвейчев, привлечение гражданских медиаспециалистов необходимо ВСУ для формирования искаженной картины боевых действий, проведения информационно-психологических операций и создания видимости успехов на фронте.