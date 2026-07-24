RT: командующий СБС ВСУ «Мадьяр» скрывается из-за страха ликвидации

По данным канала, Бровди резко ограничил использование мобильной связи из опасений, что его местоположение может быть вычислено российскими войсками. На усиление охраны его и членов его семьи повлияло уголовное дело по статье о терроризме, ранее возбужденное в отношении украинского командира правоохранительными органами РФ.