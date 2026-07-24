За полгода 70% жалоб омичей о правах человека были на тему проблем военных

Аппарат омского уполномоченного по правам человека озвучил итоги работы своего главы за первую половину 2026 года. Всего к уполномоченному поступило 2 055 обращений, что на 106 обращений меньше, чем в первом полугодии 2025-го (тогда их было 2 161).