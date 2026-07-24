За полгода 70% жалоб омичей о правах человека были на тему проблем военных

Аппарат омского уполномоченного по правам человека озвучил итоги работы своего главы за первую половину 2026 года. Всего к уполномоченному поступило 2 055 обращений, что на 106 обращений меньше, чем в первом полугодии 2025-го (тогда их было 2 161).
Большинство обратившихся граждан проживают в Омске (1 204 обращений (59%) было от них). В это число входит и 71 обращение от граждан из колоний и других мест лишения свободы.
830 обращений было от граждан из муниципальных районов области. Кроме того, поступило 18 обращений (менее 1%) из других регионов России (в том числе Хакасии, Забайкальского и Краснодарского краев, Белгородской, Кемеровской, Московской областей). Такие обращения касались прав людей, проживающих или временно находящихся в Омской области.
Также поступило три обращения из Казахстана.
При этом 74% всех жалоб поступило от членов семей участников СВО, это что касается социального состава авторов жалоб.
Соответственно темами жалоб были защита прав военнослужащих и членов их семей (70% (при 72% в первом полугодии 2025-го), гражданское судопроизводство и исполнение судебных вердиктов (11% (6%), уголовное судопроизводство и исполнение наказаний — 5% (5%), социальное обеспечение — 5% (7%).
Кроме того, из частых тем отметим жилье (4%), здравоохранение (3%), труд и занятость — 1%.
Фигурантом жалоб в 80% случаев были федеральные органы власти и подведомственные им учреждения, в 10% примеров органы власти Омской области и уже их учреждения.
Что касается итогов работы с обращениями, то по 1802 из них заявителям оказана правовая помощь, либо самостоятельно уполномоченным, либо во взаимодействии с органами власти. Приняты меры для восстановления прав граждан. По 169 обращениям права заявителей были восстановлены. По 42 обращениям доводы жалобы не нашли подтверждения.