ВС РФ применяют тактику «дронов-ждунов» против техники ВСУ

Военнослужащие 45-й гвардейской инженерной бригады группировки войск «Запад» используют тактику «дронов-ждунов» для нанесения точечных ударов по колоннам и военной технике ВСУ. Об этом сообщают «Известия».
Суть метода заключается в организации засад: беспилотник заранее занимает позицию и ожидает появления цели, в частности транспорта с боеприпасами. По словам бойцов, высокая точность ударов позволяет поражать западную технику на подходах к линии боевого соприкосновения, при этом защитные сетки не обеспечивают эффективную защиту от атаки.
Для обеспечения непрерывного мониторинга и нанесения ударов вылеты беспилотников осуществляются в круглосуточном режиме. Модернизация аппаратов проводится в профильных инженерных лабораториях, где специалисты работают над увеличением дальности полета и повышением защищенности аппаратуры от средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
Как пояснил военнослужащий с позывным Митяй, операторы вынуждены постоянно совершенствовать навыки в условиях непрерывного обновления техники с обеих сторон. По его словам, на вооружение регулярно поступают новые типы беспилотников с улучшенными дальнобойными и техническими характеристиками.