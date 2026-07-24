ВС РФ применяют тактику «дронов-ждунов» против техники ВСУ

Суть метода заключается в организации засад: беспилотник заранее занимает позицию и ожидает появления цели, в частности транспорта с боеприпасами. По словам бойцов, высокая точность ударов позволяет поражать западную технику на подходах к линии боевого соприкосновения, при этом защитные сетки не обеспечивают эффективную защиту от атаки.