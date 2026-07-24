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Минобороны РФ подтвердило удар по выставке БПЛА под Киевом

Вооруженные силы РФ 24 июля нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности по объекту в пригороде Киева, заявили в Минобороны России.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщили в военном ведомстве, на указанном объекте проводилась демонстрация беспилотных летательных аппаратов украинского и иностранного производства. В Минобороны заявили, что представленные на объекте БПЛА применялись для атак по гражданским объектам на территории России.

В момент атаки, как уточнили в Минобороны РФ, на площадке присутствовали разработчики и производители беспилотников, а также представители командования сил беспилотных систем ВСУ и украинских спецслужб.

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