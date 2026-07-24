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В Краснодаре включили сирены

Вечером в пятницу, 24 июля, в Краснодаре включили сирены. В городе объявлен сигнал «Внимание всем» в связи с отражением атаки беспилотных летательных аппаратов, сообщил глава города Евгений Наумов.

Источник: Коммерсантъ

Жителям и гостям краевой столицы рекомендовано сохранять спокойствие и укрыться в безопасных местах. Находящимся дома власти советуют не выходить на улицу и перейти в помещения без окон — ванную комнату, туалет, коридор или кладовую, а также не пользоваться лифтами и держаться подальше от окон и дверей.

Тем, кто находится на улице, рекомендовано укрыться в подземных переходах, паркингах или цокольных этажах ближайших зданий. Использовать в качестве укрытия автомобили, остановочные павильоны или находиться у стен многоквартирных домов не рекомендуется.

В случае обнаружения беспилотного летательного аппарата граждан просят сообщить об этом по телефону 112. Также власти напомнили о запрете на публикацию в интернете фотографий и видеозаписей БПЛА, мест их падения, работы систем противовоздушной обороны и экстренных служб. За нарушение предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Жителям рекомендовано следить за официальной информацией и дождаться отмены сигнала опасности.

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