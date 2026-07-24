В Краснодаре включили сирены

Жителям и гостям краевой столицы рекомендовано сохранять спокойствие и укрыться в безопасных местах. Находящимся дома власти советуют не выходить на улицу и перейти в помещения без окон — ванную комнату, туалет, коридор или кладовую, а также не пользоваться лифтами и держаться подальше от окон и дверей.