В Краснодаре включили сирены

Жителям и гостям краевой столицы рекомендовано сохранять спокойствие и укрыться в безопасных местах. Находящимся дома власти советуют не выходить на улицу и перейти в помещения без окон — ванную комнату, туалет, коридор или кладовую, а также не пользоваться лифтами и держаться подальше от окон и дверей.
Тем, кто находится на улице, рекомендовано укрыться в подземных переходах, паркингах или цокольных этажах ближайших зданий. Использовать в качестве укрытия автомобили, остановочные павильоны или находиться у стен многоквартирных домов не рекомендуется.
В случае обнаружения беспилотного летательного аппарата граждан просят сообщить об этом по телефону 112. Также власти напомнили о запрете на публикацию в интернете фотографий и видеозаписей БПЛА, мест их падения, работы систем противовоздушной обороны и экстренных служб. За нарушение предусмотрена административная и уголовная ответственность.
Жителям рекомендовано следить за официальной информацией и дождаться отмены сигнала опасности.