Российские войска уничтожили резервуары с ГСМ для ВСУ в порту Южный

В оборонном ведомстве уточнили, что атака проводилась в течение дня с применением высокоточного оружия воздушного базирования и ударных беспилотников. В результате поражены не только цистерны с горюче-смазочными материалами, но и объекты хранения военных грузов на территории государственного предприятия «Морской торговый порт Южный».