Российские войска уничтожили резервуары с ГСМ для ВСУ в порту Южный

ВС России нанесли массированный удар по объектам военной инфраструктуры Украины в Одесской области. Целями стали резервуары с топливом и склады с боеприпасами в порту Южный, которые использовались для снабжения украинских войск. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
В оборонном ведомстве уточнили, что атака проводилась в течение дня с применением высокоточного оружия воздушного базирования и ударных беспилотников. В результате поражены не только цистерны с горюче-смазочными материалами, но и объекты хранения военных грузов на территории государственного предприятия «Морской торговый порт Южный».
Ранее стало известно об ударе по Киеву, который был нанесен в момент встречи ключевых украинских специалистов. По данным Минобороны, целью стали разработчики беспилотных летательных аппаратов, руководство сил беспилотных систем ВСУ, а также представители украинских спецслужб. Все эти лица напрямую причастны к планированию атак на территорию России.