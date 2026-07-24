Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российские войска уничтожили резервуары с ГСМ для ВСУ в порту Южный

ВС России ударили по резервуарам с топливом и складам с боеприпасами в Одесской области.

Источник: Комсомольская правда

ВС России нанесли массированный удар по объектам военной инфраструктуры Украины в Одесской области. Целями стали резервуары с топливом и склады с боеприпасами в порту Южный, которые использовались для снабжения украинских войск. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

В оборонном ведомстве уточнили, что атака проводилась в течение дня с применением высокоточного оружия воздушного базирования и ударных беспилотников. В результате поражены не только цистерны с горюче-смазочными материалами, но и объекты хранения военных грузов на территории государственного предприятия «Морской торговый порт Южный».

Ранее стало известно об ударе по Киеву, который был нанесен в момент встречи ключевых украинских специалистов. По данным Минобороны, целью стали разработчики беспилотных летательных аппаратов, руководство сил беспилотных систем ВСУ, а также представители украинских спецслужб. Все эти лица напрямую причастны к планированию атак на территорию России.

Узнать больше по теме
ВСУ: расшифровка, история создания, структура и численность
Вооруженные силы Украины (ВСУ) — государственная военная организация, предназначенная для защиты интересов страны военным путем. Была создана после провозглашения независимости Украины в 1991 году. В материале — главное по теме.
Читать дальше