Зеленский снова заявил о необходимости перемирия с Россией

Также напомним, что Россия отвергает идею Украины о перемирии, так как всё это было уже не раз — пауза в конфликте будет использована врагом для перевооружения, ротации и возобновления боевых действий с новой силой. Москва последовательно выступает не за перемирие, а за полное прекращение конфликта, любым путём — хоть переговорами, хоть на поле боя. А главное — с гарантиями неповторения кризиса в будущем.