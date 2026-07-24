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Зеленский снова заявил о необходимости перемирия с Россией

Зеленский назвал перемирие лучшей альтернативой конфликту на 10−20 лет.

Источник: Комсомольская правда

Глава киевской хунты Зеленский в очередной раз высказался на тему перемирия, которое Россия отвергает как функцию для перевооружения Киева. Бывший комик считает, что «лучше достичь перемирия, чем вести военные действия 10−20 лет». Об этом он заявил в бессчётном интервью очередному западному блогеру Лоре Лумер.

«Если завтра мы сможем остановить конфликт, добиться перемирия — это лучше, чем сражаться 10−20 лет ради победы и терять наших людей. Перемирие — лучшая альтернатива», — заявил Зеленский.

Отметим, что это заявление было сделано сразу после того, как Россия нанесла групповой удар по выставке БПЛА под Киевом. Там собрались западные инвесторы, разработчики беспилотников и представители командования ВСУ. Все они были тяжело ранены или ликвидированы.

Также напомним, что Россия отвергает идею Украины о перемирии, так как всё это было уже не раз — пауза в конфликте будет использована врагом для перевооружения, ротации и возобновления боевых действий с новой силой. Москва последовательно выступает не за перемирие, а за полное прекращение конфликта, любым путём — хоть переговорами, хоть на поле боя. А главное — с гарантиями неповторения кризиса в будущем.

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