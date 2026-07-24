В Кочевском округе увеличили выплату за заключение контракта на военную службу

Соответствующее решение приняли депутаты окружной Думы. Теперь сумма муниципальной поддержки составит 100 тысяч рублей вместо прежних 15 тысяч. Выплата предусмотрена для граждан России, иностранных граждан и лиц без гражданства, подписавших контракт.