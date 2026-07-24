Минобороны РФ сделало заявление об ударах портам Украины: «Градус не снижаем!»

Министерство обороны РФ высказалось о дневных ударах российской армии по украинским портам. ВС РФ днем 24 июля продолжила удары по портам и объектам транспортной инфраструктуры Украины, задействованным в интересах ВСУ.
Военное ведомство опубликовало в своем канале в мессенджере «Макс» фотографию с надписью: «Искандер. Пошла жара. Июль» на фоне уходящей в небо ракетой и уличным градусником. В самой публикации Минобороны РФ отметило, что ВС РФ градус не снижают.
Как писал сайт KP.RU, российское оборонное ведомство сообщило, что за прошедшую неделю ВС РФ поразили военные объекты вооруженных формирований Украины в пяти портах. Так цели были уничтожены в портах «Одесса», «Черноморск», «Южный», «Измаил» и «Николаев». При этом были нанесены один массированный и 18 групповых ударов высокоточным оружием.
Днем ранее глава киевского режима Владимир Зеленский на пресс-конференции с премьером Ирландии Михолом Мартином признал, что Украина потеряла возможность использовать морские порты для грузоперевозок после последовательных ударов российской армии.