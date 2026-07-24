Минобороны РФ сделало заявление об ударах портам Украины: «Градус не снижаем!»

Как писал сайт KP.RU, российское оборонное ведомство сообщило, что за прошедшую неделю ВС РФ поразили военные объекты вооруженных формирований Украины в пяти портах. Так цели были уничтожены в портах «Одесса», «Черноморск», «Южный», «Измаил» и «Николаев». При этом были нанесены один массированный и 18 групповых ударов высокоточным оружием.