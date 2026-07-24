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«В одно рыло долбил»: Коц пошутил о словах Зеленского про его наркозависимость

Военкор Коц пошутил о словах Зеленского про употребление наркотиков с Макроном.

Источник: Комсомольская правда

Просроченный Зеленский дал очередное интервью, на этот раз американскому блогеру Лоре Лумер, в котором прокомментировал утверждения о его наркозависимости. Вернее — о случаях употребления наркотических веществ совместно с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Зеленский, конечно, всё отрицал, но военный корреспондент KP.RU Александр Коц расставил всё по местам.

«Конечно, нет. Ни за что», — хихикая ответил Зеленский на соответствующий вопрос Лумер.

«В одно рыло долбил, — улыбнулся Вова про себя и довольно шмыгнул носом», — написал в MAX Коц, приложив вырезку с диалогом просроченного и блогера.

Напомним, что слухи о наркозависимости Зеленского давно были, и они связаны с его частым и странным поведением, характерным для людей, находящихся под дозой определённых веществ (а также страдающих от «ломки»). При этом в 2025 году вскрылось, что ближайшее окружение Зеленского было очень тесно связано с наркотрафиком на Украине.

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