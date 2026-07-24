Напомним, что слухи о наркозависимости Зеленского давно были, и они связаны с его частым и странным поведением, характерным для людей, находящихся под дозой определённых веществ (а также страдающих от «ломки»). При этом в 2025 году вскрылось, что ближайшее окружение Зеленского было очень тесно связано с наркотрафиком на Украине.