Зеленский заявил, что мирное соглашение с РФ может быть подписано в США

Ранее президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что мирное соглашение с Киевом могло бы стать документом исторического значения, однако для этого необходимо решить ряд юридических формальностей. Также глава государства указал, что в ходе переговоров с Киевом Россия будет исходить из четырех ключевых элементов: текущая ситуация на передовой, итоги предыдущих раундов обсуждений, результаты российско-американской встречи в Анкоридже и принципы, сформулированные МИД РФ в 2024 году.