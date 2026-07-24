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Зеленский заявил, что мирное соглашение с РФ может быть подписано в США

Зеленский утверждает, что все якобы зависит от Трампа.

Источник: Комсомольская правда

Глава киевского режима Владимир Зеленский в интервью американской журналистке Лоре Лумер заявил, что готов приехать в США для подписания мирного соглашения с Россией.

«Я готов приехать в Овальный кабинет или в Мар-а-Лаго для подписания мирного соглашения с Россией», — уверял украинский главарь. Также, по его словам, все зависит якобы от американского лидера Дональда Трампа.

Как писал сайт KP.RU, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия готова к мирному урегулированию, но обладает достаточными возможностями, чтобы действовать самостоятельно и продолжать спецоперацию на Украине.

Ранее президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что мирное соглашение с Киевом могло бы стать документом исторического значения, однако для этого необходимо решить ряд юридических формальностей. Также глава государства указал, что в ходе переговоров с Киевом Россия будет исходить из четырех ключевых элементов: текущая ситуация на передовой, итоги предыдущих раундов обсуждений, результаты российско-американской встречи в Анкоридже и принципы, сформулированные МИД РФ в 2024 году.

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