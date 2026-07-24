МО: производители дронов находились на атакованном ВС РФ объекте под Киевом

Российские военные нанесли удар по выставочному павильону в пригороде Киева, где проходила демонстрация беспилотников. По данным Минобороны России, целью стали не только сами летательные аппараты, но и люди, которые их создают. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
В ведомстве уточнили, что в момент поражения объекта на площадке присутствовали ключевые разработчики и инженеры, занимающиеся производством дронов.
Также там находились представители командования сил беспилотных систем ВСУ и сотрудники украинских спецслужб. Именно эта группа, по данным министерства, занималась планированием и организацией атак на российские регионы.
Сообщение об этом ударе появилось 24 июля, а позднее в интернете были опубликованы кадры с места происшествия. В тот момент на выставке находились и западные инвесторы украинских оборонных предприятий.