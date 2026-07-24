МО: производители дронов находились на атакованном ВС РФ объекте под Киевом

Российские военные нанесли удар по выставочному павильону в пригороде Киева, где проходила демонстрация беспилотников. По данным Минобороны России, целью стали не только сами летательные аппараты, но и люди, которые их создают. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.