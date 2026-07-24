Зеленский признал удар по полигону с вооружением под Киевом

Украинские власти уже не раз попадали в скандалы с размещением военных производств и складов в столице и других городах. В июле прошлого года в Киеве был поврежден цех сборки БПЛА, который накануне посетил Кит Келлог, занимавший тогда пост спецпосланника президента США по Украине. 6 июля этого года произошел взрыв на складе боеприпасов в Вишневом Киевской области, который власти разместили в жилой застройке. Детонация продолжалась в течение двух дней. На этом фоне депутат Марьяна Безуглая отметила, что власти не первый раз размещают боеприпасы в жилой застройке. 16 июля экс-министр обороны Украины Михаил Федоров на фоне акций в свою поддержку провел срочный брифинг в Киеве в том месте, где хранятся дроны украинских производителей. В конце мероприятия организаторам пришлось просить журналистов не публиковать фотографии выставленной техники.