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Мендель заявила о несравнимых потерях на Украине

Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского уточнила, что речь идет не только о человеческих жертвах, но и об ударе для экономики.

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила о несравнимых потерях Украины от эскалации конфликта с РФ.

«Потери людей и экономики, которые несет Украина в результате этой эскалации, не идут ни в какое сравнение с потерями России», — написала она в X.

Мендель, в частности, указала на регулярные взрывы в Одессе. На их фоне министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий сообщил, что заход грузовых судов в морские порты страны приостановлен с 22 июля.

Ранее Минобороны РФ сообщило об ударах по портам и объектам транспортной инфраструктуры Украины, задействованным в интересах ВСУ. За неделю ВС РФ нанесли массированный и 18 групповых ударов по 5 портам Украины.

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