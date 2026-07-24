Мендель заявила о несравнимых потерях на Украине

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила о несравнимых потерях Украины от эскалации конфликта с РФ.
«Потери людей и экономики, которые несет Украина в результате этой эскалации, не идут ни в какое сравнение с потерями России», — написала она в X.
Мендель, в частности, указала на регулярные взрывы в Одессе. На их фоне министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий сообщил, что заход грузовых судов в морские порты страны приостановлен с 22 июля.
Ранее Минобороны РФ сообщило об ударах по портам и объектам транспортной инфраструктуры Украины, задействованным в интересах ВСУ. За неделю ВС РФ нанесли массированный и 18 групповых ударов по 5 портам Украины.