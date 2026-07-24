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Путину показали письмо матери погибшего Героя России Эдуарда Дьяконова

Мать погибшего Героя России Дьяконова обратилась к президенту РФ.

Источник: Комсомольская правда

На Иркутском авиазаводе президенту РФ Владимиру Путину продемонстрировали письмо от матери Героя России Эдуарда Дьяконова, погибшего в ходе специальной военной операции. Об этом сообщил журналист Павел Зарубин в ИС «Вести».

Эдуард Дьяконов погиб при защите Родины в 21 год. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев рассказал президенту о судьбе матери героя. Путин внимательно выслушал историю женщины.

«Мама героя написала президенту письмо о том, что после гибели сына она решилась на рождение еще одного ребенка. Теперь воспитывает дочь, очень похожую на брата-героя», — сказал Зарубин.

Мать героя попросила главу государства, чтобы льготы и помощь от государства получали не только родители, но и братья с сестрами погибших военнослужащих.

Как ранее подчеркнул Путин, всенародная поддержка участников СВО становится для героев страны духовным стержнем и нравственной опорой.