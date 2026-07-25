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Ликвидировано открытое горение на месте удара БПЛА в Петербурге

В Петербурге обстановка находится в пределах нормы после удара БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

Открытое горение на объектах гражданской инфраструктуры Санкт-Петербурга после атаки беспилотников полностью ликвидировано. Об этом сообщила пресс-служба Администрации губернатора.

«В настоящее время открытое горение ликвидировано, ведется разбор конструкций», — говорится в сообщении пресс-службы.

Как информирует система госмониторинга, на момент 22:00 по мск все гигиенические показатели в пределах допустимого. Уровень радиации также не вызывает опасений.

Напомним, что к утру 24 июля над Ленинградской областью было сбито 59 дронов Вооруженных Сил Украины.

При этом, в результате налета БПЛА ВСУ была атакована гражданская инфраструктура на Московском шоссе в Петербурге. Тогда же два склада Wildberries временно приостановили работу. Речь идет о логистических комплексах в Шушарах и Уткиной Заводи.

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