Ликвидировано открытое горение на месте удара БПЛА в Петербурге

Открытое горение на объектах гражданской инфраструктуры Санкт-Петербурга после атаки беспилотников полностью ликвидировано. Об этом сообщила пресс-служба Администрации губернатора.
«В настоящее время открытое горение ликвидировано, ведется разбор конструкций», — говорится в сообщении пресс-службы.
Как информирует система госмониторинга, на момент 22:00 по мск все гигиенические показатели в пределах допустимого. Уровень радиации также не вызывает опасений.
Напомним, что к утру 24 июля над Ленинградской областью было сбито 59 дронов Вооруженных Сил Украины.
При этом, в результате налета БПЛА ВСУ была атакована гражданская инфраструктура на Московском шоссе в Петербурге. Тогда же два склада Wildberries временно приостановили работу. Речь идет о логистических комплексах в Шушарах и Уткиной Заводи.