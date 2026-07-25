Белгород подвергся массированной атаке ВСУ, есть пострадавшие и возгорания

В результате массированной атаки беспилотников ВСУ на Белгородскую область пострадали мирные жители. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев.
«Белгород и Белгородский округ находятся под массированной атакой вражеских беспилотников. К сожалению, есть пострадавшие, которые были оперативно доставлены в больницы», — написал он в мессенджере Max.
Шуваев уточнил, что пострадавшим оказывают необходимую помощь. По его словам, в области зафиксированы повреждения и возгорания, ликвидацией которых занимаются пожарные службы.
Ранее KP.RU сообщал, что киевский режим беспилотниками атаковал Воронеж. Губернатор региона Александр Гусев добавил, что силами противовоздушной обороны было уничтожено 36 дронов. После удара в частном жилом доме произошел пожар, в котором погиб трехлетний мальчик.