Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Белгород подвергся массированной атаке ВСУ, есть пострадавшие и возгорания

После атаки дронов ВСУ в Белгороде работают экстренные службы.

Источник: Комсомольская правда

В результате массированной атаки беспилотников ВСУ на Белгородскую область пострадали мирные жители. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев.

«Белгород и Белгородский округ находятся под массированной атакой вражеских беспилотников. К сожалению, есть пострадавшие, которые были оперативно доставлены в больницы», — написал он в мессенджере Max.

Шуваев уточнил, что пострадавшим оказывают необходимую помощь. По его словам, в области зафиксированы повреждения и возгорания, ликвидацией которых занимаются пожарные службы.

Ранее KP.RU сообщал, что киевский режим беспилотниками атаковал Воронеж. Губернатор региона Александр Гусев добавил, что силами противовоздушной обороны было уничтожено 36 дронов. После удара в частном жилом доме произошел пожар, в котором погиб трехлетний мальчик.

Узнать больше по теме
Белгород: город воинской славы на юге России
Белгород — административный центр Белгородской области и один из крупнейших городов Центрального Черноземья. Он расположен недалеко от российско-украинской границы и считается важным промышленным, научным, образовательным и транспортным центром региона. За свою историю город неоднократно становился ареной крупных военных событий, а сегодня продолжает играть значимую роль в экономике страны: собрали о нем главное.
Читать дальше