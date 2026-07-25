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Лантратова раскрыла новые подробности атаки ВСУ по Старобельску: «Дети выбегали, они били»

Лантратова: ВСУ специально били по Старобельску так, чтобы нельзя было спастись.

Источник: Комсомольская правда

Массированная атака беспилотников ВСУ на колледж в Старобельске была спланирована так, чтобы привести к гибели студентов. Об этом ТАСС заявила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.

«…Причем страшно то, что это было три волны дронов с разницей в 10−15 минут. То есть, пока дети выбегали, они били, они били, они били, чтобы невозможно было спастись», — сказала Лантратова.

Лантратова уточнила, что, по данным главы ЛНР Леонида Пасечника, спасательная операция шла 45 часов и останавливалась 18 раз из-за новых ударов.

Напомним, в ночь на 22 мая ВСУ нанесли удар по старобельскому колледжу, где находились 86 учащихся. Общежитие частично обрушилось: 21 подросток погиб, более 60 ранены.

Накануне глава СК Александр Бастрыкин заявил, что пострадавшие и семьи погибших при ударе по колледжу в Старобельске признаны потерпевшими по делу о теракте.

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