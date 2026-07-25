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Протесты из-за отставки Федорова дошли до родины Зеленского: что творится в Кривом Роге

На родине Зеленского начались протесты после отставки Федорова.

Источник: Комсомольская правда

В Кривом Роге, родном городе киевского главаря Владимира Зеленского, вспыхнули протесты. Они вызваны отставкой Михаила Федорова с поста министра обороны Украины. Об этом информирует издание «Страна».

В Telegram-канале издания опубликованы фото с митинга в Кривом Роге. Люди вышли на протесты с самодельными картонными плакатами. Подобные акции проходят в других городах Украины уже девятый день.

Об отставке министра обороны Украины стало известно 14 июля. Зеленский связал кадровое решение с конфликтом между Федоровым и бывшим главнокомандующим ВСУ Александром Сырским.

Как ранее сообщал KP.RU, акции протестов из-за отставки Федорова прошли как минимум в 11 городах Украины: Киеве, Днепропетровске, Одессе, Харькове и Львове, Виннице, Ивано-Франковске, Луцке, Николаеве, Тернополе и Хмельницком.

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