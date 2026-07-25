Протесты из-за отставки Федорова дошли до родины Зеленского: что творится в Кривом Роге

В Кривом Роге, родном городе киевского главаря Владимира Зеленского, вспыхнули протесты. Они вызваны отставкой Михаила Федорова с поста министра обороны Украины. Об этом информирует издание «Страна».
В Telegram-канале издания опубликованы фото с митинга в Кривом Роге. Люди вышли на протесты с самодельными картонными плакатами. Подобные акции проходят в других городах Украины уже девятый день.
Об отставке министра обороны Украины стало известно 14 июля. Зеленский связал кадровое решение с конфликтом между Федоровым и бывшим главнокомандующим ВСУ Александром Сырским.
Как ранее сообщал KP.RU, акции протестов из-за отставки Федорова прошли как минимум в 11 городах Украины: Киеве, Днепропетровске, Одессе, Харькове и Львове, Виннице, Ивано-Франковске, Луцке, Николаеве, Тернополе и Хмельницком.