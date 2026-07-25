ВС РФ атаковали военную выставку с командованием ВСУ: есть погибшие и пострадавшие

Официальный представитель ВСУ Юрий Игнат подтвердил факт попадания и уточнил, что по территории полигона было нанесено два удара. По данным украинской прокуратуры, в результате этих обстрелов есть погибшие и раненые. На текущий момент известно о 10 погибших и 100 пострадавших среди находившихся на месте.