ВС РФ атаковали военную выставку с командованием ВСУ: есть погибшие и пострадавшие

Удар по объекту под Киевом был нанесен в момент, когда там присутствовали ведущие производители дронов и командование БПС ВСУ. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.
В пригороде Киева был нанесен удар по выставочному павильону, где проходила демонстрация беспилотников. Как сообщили в российском ведомстве, целью атаки являлись не только сами дроны, но и их разработчики.
«В момент удара на данном объекте находились ведущие разработчики и производители БПЛА, представители командования сил беспилотных систем ВСУ и украинских спецслужб, непосредственно планирующих и осуществляющих удары по российской территории», — проинформировали в министерстве.
Кроме того, в павильоне присутствовали представители командования сил беспилотных систем ВСУ и сотрудники украинских спецслужб. Как утверждает Минобороны РФ, именно эта группа занималась планированием и координацией ударов по российским регионам.
Об ударе стало известно 24 июля, затем появились кадры с места происшествия. На момент атаки на выставке также присутствовали западные инвесторы украинских оборонных компаний.
Официальный представитель ВСУ Юрий Игнат подтвердил факт попадания и уточнил, что по территории полигона было нанесено два удара. По данным украинской прокуратуры, в результате этих обстрелов есть погибшие и раненые. На текущий момент известно о 10 погибших и 100 пострадавших среди находившихся на месте.
В свою очередь российские военные продолжают поражать украинские порты и суда, задействованные для нужд ВСУ. Накануне удары были нанесены по портам «Одесса», «Черноморск» и «Николаев». Целями стали объекты портовой инфраструктуры, которые ВСУ использовали для приема и хранения военных грузов. Кроме того, уничтожен цех судоремонтного завода и один сухогруз.
На прошедшей неделе огневое поражение было нанесено по объектам военной инфраструктуры ВСУ в пяти крупных украинских портах. В Минобороны РФ уточнили, что цели уничтожены в Одессе, Черноморске, Южном, Измаиле и Николаеве.
По словам президента РФ Владимира Путина, в числе приоритетных вопросов, которые возникают в ходе спецоперации, остается борьба с беспилотниками ВСУ.