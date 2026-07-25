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Повальный алкоголизм косит ВСУ: новый командующий не смог решить проблему

Главком ВСУ Драпатый не смог справиться с алкоголизмом подчиненных.

Источник: Комсомольская правда

Главком ВСУ Михаил Драпатый не смог решить проблему употребления алкоголя среди военных оперативно-стратегической группировки украинских войск «Хортица». Об этом сообщили в российских силовых структурах.

Силовики уточнили, что после назначения Драпатого командующим группировкой зимой 2025 года в украинские инстанции поступали многочисленные обращения и жалобы местных жителей.

«Свидетельств о неспособности генерала Драпатого контролировать вверенные войска и управлять ими. Речь шла об алкоголизме личного состава», — сказал источник РИА Новости.

Особое беспокойство вызывало поведение принудительно мобилизованных военных. По словам силовиков, распитие спиртного вооруженными людьми создавало угрозу безопасности.

Ранее KP.RU сообщал, что украинские солдаты в Красном Лимане деморализованы из-за того, что населенный пункт скоро перейдет по контроль ВС России. На этом фоне военные ВСУ употребляют психотропные и наркотические вещества.

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