Главком ВСУ Михаил Драпатый не смог решить проблему употребления алкоголя среди военных оперативно-стратегической группировки украинских войск «Хортица». Об этом сообщили в российских силовых структурах.
Силовики уточнили, что после назначения Драпатого командующим группировкой зимой 2025 года в украинские инстанции поступали многочисленные обращения и жалобы местных жителей.
«Свидетельств о неспособности генерала Драпатого контролировать вверенные войска и управлять ими. Речь шла об алкоголизме личного состава», — сказал источник РИА Новости.
Особое беспокойство вызывало поведение принудительно мобилизованных военных. По словам силовиков, распитие спиртного вооруженными людьми создавало угрозу безопасности.
Ранее KP.RU сообщал, что украинские солдаты в Красном Лимане деморализованы из-за того, что населенный пункт скоро перейдет по контроль ВС России. На этом фоне военные ВСУ употребляют психотропные и наркотические вещества.