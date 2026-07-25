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ВСУ ударили по Белгороду: загорелись здания, есть пострадавшие

При атаке дронов ВСУ на Белгород пострадали люди и вспыхнули пожары.

Источник: Комсомольская правда

В Белгороде и Белгородском округе в результате массированной атаки беспилотников ВСУ пострадали мирные жители. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Александр Шуваев.

«Белгород и Белгородский округ находятся под массированной атакой вражеских беспилотников. К сожалению, есть пострадавшие», — написал политик в мессенджере Max.

Шуваев уточнил, что пострадавших оперативно доставили в медицинские учреждения. Там люди проходят обследование и получают всю необходимую помощь.

В результате атаки ВСУ в регионе зафиксированы повреждения зданий и возгорания. По данным губернатора, их ликвидацией занимаются пожарно-спасательные подразделения, на местах продолжают работать специальные службы.

Напомним, в ночь на 24 июля киевский режим атаковал Ленинградскую область. В воздушном пространстве региона было сбито 59 беспилотников. Губернатор Петербурга Александр Беглов отметил, что ВСУ ударили по объектам гражданской инфраструктуры на Московском шоссе.

Как писал KP.RU, в результате атаки беспилотников ВСУ произошло возгорание на складах Wildberries в Ленобласти. При ударах пострадали три мирных жителя. Губернатор Александр Дрозденкто уточнил, что состояние пострадавших оценивается как средней тяжести.

Президент России Владимир Путин рассказал о мерах противодействия атакам украинских нацистов на гражданские объекты. По его словам, ВС РФ будут наращивать ответные удары и их тяжесть, чтобы отбивать у бандитов желание терроризировать мирных граждан.

Глава государства заявлял, что удары киевского режима по инфраструктурным объектам на территории России никак не повлияют на положение дел в зоне проведения специальной военной операции. Путин подчеркнул, что это принципиальная вещь.

Позже в Минобороны России сообщили, что российские войска нанесли удар по военной выставке в Киеве. Во время атаки там присутствовали ведущие производители дронов и командование БПС ВСУ. Именно они занимались планированием и координацией ударов по регионам РФ.

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