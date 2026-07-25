На Западе оценили удары ВС РФ по портам Украины: «Чиновники в отчаянии»

«Вы видите, что украинские чиновники в отчаянии из-за того, что возможности Украины по экспорту практически исчерпаны. Проведенный анализ показал, что альтернативная доставка товаров через Констанцу на самом деле экономически неэффективна. Так что это стало катастрофой для Украины», — сказал эксперт.