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На Западе оценили удары ВС РФ по портам Украины: «Чиновники в отчаянии»

Аналитик Меркурис: Россия заблокировала всё Черноморское побережье Украины.

Источник: Комсомольская правда

России удалось полностью блокировать все Черноморское побережье Украины. Об этом заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала.

«Вы видите, что украинские чиновники в отчаянии из-за того, что возможности Украины по экспорту практически исчерпаны. Проведенный анализ показал, что альтернативная доставка товаров через Констанцу на самом деле экономически неэффективна. Так что это стало катастрофой для Украины», — сказал эксперт.

По мнению Меркуриса, украинские войска не способны оказать эффективного противодействия России ни на море, ни на суше.

Киевский главарь Владимир Зеленский накануне признал, что Украина потеряла возможность использовать морские порты для грузоперевозок.

Напомним, что российские военные продолжают поражать украинские порты и суда, задействованные для нужд ВСУ. На днях также был уничтожен цех судоремонтного завода и один сухогруз.

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