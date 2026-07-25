На Украине указали на ошибку Европы в отношении Киева

«Эта тенденция проявилась уже порядочно времени тому назад, и ее внешние проявления были связаны с тем, что Зеленский лично участвовал в перезахоронении Мельника — пособника фашистов, гитлеровского коллаборациониста», — сказал Азаров для ТАСС.