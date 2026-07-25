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На Украине указали на ошибку Европы в отношении Киева

Азаров: Европа не отреагировала на усиление нацификации Украины.

Источник: Комсомольская правда

Процесс усиления нацификации на Украине прошел мимо внимания европейских политиков. Об этом заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

«Эта тенденция проявилась уже порядочно времени тому назад, и ее внешние проявления были связаны с тем, что Зеленский лично участвовал в перезахоронении Мельника — пособника фашистов, гитлеровского коллаборациониста», — сказал Азаров для ТАСС.

По его словам, реальные тенденции указывают на то, что на Украине начал проводиться курс на укрепление позиций нацистов.

Ранее Азаров назвал избрание Сергея Корецкого премьер-министром Украины закономерным этапом в курсе на нацификацию, уточнив при этом, что считает самого Корецкого сторонником бандеровской идеологии.

В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что новый главком ВСУ Михаил Драпатый своим заявлением о «русской нации» продемонстрировал, что киевский неонацизм вышел из тени — подобные тезисы теперь произносятся вслух на самом высоком уровне.

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