Беспилотная опасность объявлена на территории Челябинской области, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Спецрежим объявлен с 08:04 25 июля, уточняет РСЧС. Возможны временные перебои в работе связи и интернета.
«Сохраняйте спокойствие, продолжайте жить обычной жизнью. Будьте бдительны, адекватно оценивайте окружающую обстановку, обращайте внимание на подозрительные объекты в небе и вокруг себя», — говорится в оповещении.
Об обнаружении подозрительных объектов следует сообщать по номеру 112. «Категорически нельзя снимать на видео работу систем ПВО, места их расположения, моменты запуска, пролеты ракет и результаты поражения целей. Не публикуйте такие материалы в соцсетях, чатах и мессенджерах. Такие записи могут помочь противнику скорректировать атаки и нанести новый удар», — напомнили власти.