Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Свердловской области 25 июля объявили режим беспилотной опасности

Свердловчан предупредили о возможных ограничениях интернета из-за беспилотной опасности.

Источник: Комсомольская правда

В Свердловской области утром 25 июля 2026 года был введен режим беспилотной опасности. Соответствующее сообщение поступило от губернатора Дениса Паслера в 8:35.

— В регионе объявлен режим беспилотной опасности! Ответственные службы и ведомства принимают все необходимые меры. Важно сохранять спокойствие и бдительность, — написал глава региона в своих социальных сетях.

Отмечается, что в целях безопасности могут ввести ограничения мобильного интернета и связи. Свердловчанам напомнили о запрете на съемку систем ПВО и беспилотников. Также нельзя подбирать обломки БПЛА или пытаться перемещать их.

В случае обнаружения каких-либо подозрительных объектов, жителей просят сообщить по единому номеру 112.

Отметим, что режим беспилотной опасности сегодня объявили повторно. По данным МЧС, в первый раз его вводили в 8:04. Действовал он всего 4 минуты — до 8:08.

Узнать больше по теме
ПВО: что такое противовоздушная оборона и как она защищает небо
Противовоздушная оборона — это совокупность сил, средств и вооружения, предназначенных для обнаружения, сопровождения и уничтожения средств воздушного нападения. Современные системы ПВО считаются одним из ключевых элементов обеспечения национальной безопасности любого государства: собрали о них главное.
Читать дальше