Ростовская область подверглась атаке ВСУ: пострадали люди и объекты инфраструктуры

Пять человек получили ранения в результате массированной воздушной атаки киевского режима на Ростовскую область. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
Губернатор отметил, что силы противовоздушной обороны работали во всех районах области. В результате атаки были уничтожены беспилотники и ракеты.
«Сегодняшняя ночная атака принесла тяжкие последствия. 5 человек получили ранения: четверо мужчин в Ростове-на-Дону и один в Красносулинском районе», — написал политик в телеграм-канале.
Слюсарь уточнил, что всем пострадавшим оказали медицинскую помощь. В Красносулинском районе частично повреждены инфраструктурные объекты и административное здание автомобильного пункта пропуска «Новошахтинск».
Ранее KP.RU сообщал об атаке киевского режима на Белгородскую область. Врио губернатора региона Александр Шуваев добавил, что при украинских ударах пострадали мирные жители. В области были повреждены зданий, возникли возгорания.