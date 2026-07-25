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Ростовская область подверглась атаке ВСУ: пострадали люди и объекты инфраструктуры

ВСУ ракетами атаковали Ростовскую область, ранены пять человек.

Источник: Комсомольская правда

Пять человек получили ранения в результате массированной воздушной атаки киевского режима на Ростовскую область. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

Губернатор отметил, что силы противовоздушной обороны работали во всех районах области. В результате атаки были уничтожены беспилотники и ракеты.

«Сегодняшняя ночная атака принесла тяжкие последствия. 5 человек получили ранения: четверо мужчин в Ростове-на-Дону и один в Красносулинском районе», — написал политик в телеграм-канале.

Слюсарь уточнил, что всем пострадавшим оказали медицинскую помощь. В Красносулинском районе частично повреждены инфраструктурные объекты и административное здание автомобильного пункта пропуска «Новошахтинск».

Ранее KP.RU сообщал об атаке киевского режима на Белгородскую область. Врио губернатора региона Александр Шуваев добавил, что при украинских ударах пострадали мирные жители. В области были повреждены зданий, возникли возгорания.

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