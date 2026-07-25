В Самарской области объявили отбой беспилотной опасности утром 25 июля

Ранним утром в субботу, 25 июля, жители Самарской области получили сообщение об отбое беспилотной опасности. Угроза для региона длилась порядка четырех часов, об этом сообщили в ГУ МЧС России по губернии.
«Отбой беспилотной опасности объявлен в Самарской области в 07:40», — указали в сообщении.
Согласно данным Росавиации, временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в самарском аэропорту «Курумоч». Информацию об этом разместили в 03:31. На данный момент они еще не сняты. Пассажирам стоит быть внимательнее к времени прилета и отправления.
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