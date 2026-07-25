ВСУ атаковали энергетику Крыма: часть населенных пунктов запитать нет возможности

«Отсутствует возможность подачи электроэнергии в часть населенных пунктов полуострова. По-прежнему сложная обстановка на Северо-Западе, Востоке и Юге Крыма. Действуют ограничения электроснабжения на всей территории Республики Крым», — сказано в сообщении.
Энергетики предупреждают, что отключения абонентов происходят оперативно, в зависимости от ситуации в энергорайонах.
«Ремонтные работы ведутся в круглосуточном режиме», — добавили на предприятии.
В ночь на пятницу ВСУ ударили по энергетике Крыма. Часть населенных пунктов полуострова осталась без света. Обстановка с подачей электроэнергии остается сложной на северо-западе, востоке и юге Крыма. Также Красногвардейский район Крыма оказался обесточен из-за ударов беспилотников ВСУ.
26 июня в Республике Крым и городе Севастополе был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Решение приняли совместно власти двух регионов, направлено оно в первую очередь на урегулирование вопросов экономического характера.