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ВСУ атаковали энергетику Крыма: часть населенных пунктов запитать нет возможности

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл — РИА Новости Крым. ВСУ в ночь на субботу снова атаковали электросетевую инфраструктуру Крыма. Из-за этого в ряде регионов нет света. Об этом сообщили в «Крымэнерго».

«Отсутствует возможность подачи электроэнергии в часть населенных пунктов полуострова. По-прежнему сложная обстановка на Северо-Западе, Востоке и Юге Крыма. Действуют ограничения электроснабжения на всей территории Республики Крым», — сказано в сообщении.

Энергетики предупреждают, что отключения абонентов происходят оперативно, в зависимости от ситуации в энергорайонах.

«Ремонтные работы ведутся в круглосуточном режиме», — добавили на предприятии.

В ночь на пятницу ВСУ ударили по энергетике Крыма. Часть населенных пунктов полуострова осталась без света. Обстановка с подачей электроэнергии остается сложной на северо-западе, востоке и юге Крыма. Также Красногвардейский район Крыма оказался обесточен из-за ударов беспилотников ВСУ.

26 июня в Республике Крым и городе Севастополе был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Решение приняли совместно власти двух регионов, направлено оно в первую очередь на урегулирование вопросов экономического характера.

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