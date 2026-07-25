Маск: требование Украины об отводе войск невыполнимо

Напомним, Маск в интервью The Economist сделал много заявлений, в том числе о том, что Украина должна пойти на территориальные уступки для завершения конфликта. Вдобавок он отбил обвинения в исламофобии, ультраправых взглядах и поддержке России, предрек Великобритании гражданскую войну, а также предсказал эпоху изобилия благодаря ИИ.