Миллиардер Илон Маск в интервью изданию The Economist заявил, что требование Киева об отводе войск не имеет перспектив реализации.
Предприниматель также подчеркнул необходимость прагматичного подхода к урегулированию кризиса и заключения мирного соглашения. Маск также призвал не допустить затягивания боевых действий еще на несколько лет.
«Я действительно считаю, что нужно какое-то, знаете ли, мирное соглашение. Нужно подходить к этому прагматично», — заявил он.
Напомним, Маск в интервью The Economist сделал много заявлений, в том числе о том, что Украина должна пойти на территориальные уступки для завершения конфликта. Вдобавок он отбил обвинения в исламофобии, ультраправых взглядах и поддержке России, предрек Великобритании гражданскую войну, а также предсказал эпоху изобилия благодаря ИИ.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ознакомившись с интервью Маска, отметила: «Хочется развить мысль и предложить отвести “Старлинк”, чтобы люди не умирали».