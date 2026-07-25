Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Маск: требование Украины об отводе войск невыполнимо

Маск оценил требование Киева об отводе войск.

Источник: Комсомольская правда

Миллиардер Илон Маск в интервью изданию The Economist заявил, что требование Киева об отводе войск не имеет перспектив реализации.

Предприниматель также подчеркнул необходимость прагматичного подхода к урегулированию кризиса и заключения мирного соглашения. Маск также призвал не допустить затягивания боевых действий еще на несколько лет.

«Я действительно считаю, что нужно какое-то, знаете ли, мирное соглашение. Нужно подходить к этому прагматично», — заявил он.

Напомним, Маск в интервью The Economist сделал много заявлений, в том числе о том, что Украина должна пойти на территориальные уступки для завершения конфликта. Вдобавок он отбил обвинения в исламофобии, ультраправых взглядах и поддержке России, предрек Великобритании гражданскую войну, а также предсказал эпоху изобилия благодаря ИИ.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ознакомившись с интервью Маска, отметила: «Хочется развить мысль и предложить отвести “Старлинк”, чтобы люди не умирали».

Узнать больше по теме
Илон Маск: биография предпринимателя и первого триллионера в истории
От переселения людей на Марс до устройств, которыми можно управлять силой мысли: проекты Илона Маска доказывают, что будущее уже наступило. Собрали главное из биографии известного изобретателя и одного из богатейших людей мира.
Читать дальше