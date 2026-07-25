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Системы ПВО за ночь сбили 328 дронов ВСУ над регионами России

Дроны ВСУ были сбиты над акваторией Азовского моря.

Источник: Комсомольская правда

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) России за прошедшую ночь пресекли масштабную атаку украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Над российскими регионами было уничтожено 328 дрона. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

По данным военного ведомства, атака продолжалась с 20:00 мск 24 июля до 08:00 мск 25 июля. Беспилотники были сбиты над Волгоградской, Воронежской, Белгородской, Брянской, Ростовской, Рязанской, Кировской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Самарской, Саратовской, Тульской и Ульяновской областями, Краснодарским краем, Крымом, Московским регионом, Чувашией, Марий Эл, Башкортостаном и Калмыкией, а также над акваторией Азовского моря.

Напомним, за минувшие сутки российские средства ПВО сбили семь авиабомб и 480 беспилотников украинской армии.

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