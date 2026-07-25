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ВС России поразили военные объекты в порту Одессы и Измаила

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Армия России поразила объекты портовой инфраструктуры в портах «Одесса» и «Измаил», сообщило в субботу министерство обороны РФ.

Источник: © РИА Новости

ВС РФ в ночь на субботу продолжили наносить групповые удары высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами.

«В порту “Одесса” (государственное предприятие “Морской торговый порт “Одесса”) поражены объекты портовой инфраструктуры, предназначенной для разгрузки и хранения грузов военного назначения”, — говорится в сообщении.

«В порту “Измаил” (государственное предприятие “Измаильский морской торговый порт”) поражены объекты портовой инфраструктуры, предназначенной для разгрузки и хранения горюче-смазочных материалов, а также склад с военным имуществом ВСУ», — отмечает МО РФ.

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