ВС России поразили военные объекты в порту Одессы и Измаила

ВС РФ в ночь на субботу продолжили наносить групповые удары высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами.
«В порту “Одесса” (государственное предприятие “Морской торговый порт “Одесса”) поражены объекты портовой инфраструктуры, предназначенной для разгрузки и хранения грузов военного назначения”, — говорится в сообщении.
«В порту “Измаил” (государственное предприятие “Измаильский морской торговый порт”) поражены объекты портовой инфраструктуры, предназначенной для разгрузки и хранения горюче-смазочных материалов, а также склад с военным имуществом ВСУ», — отмечает МО РФ.