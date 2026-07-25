ВС РФ ударили по портам Украины, поражены сухогруз и военный склад

Вооруженные силы (ВС) России в ночь на субботу, 25 июля, продолжили нанесение групповых ударов высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотниками. Об этом сообщили Минобороны РФ.
В порту Николаева в момент разгрузки был поражен сухогруз, доставивший грузы для обеспечения украинской армии. В порту Одессы поражены объекты инфраструктуры, предназначенные для разгрузки и хранения военных грузов.
Кроме того, в порту Измаила поражены объекты инфраструктуры для разгрузки и хранения горюче-смазочных материалов, а также склад с военным имуществом украинских войск.
Ранее российские войска поразили ключевые портовые объекты в Одессе, где хранились и разгружались военные грузы. Кроме того, в черте города также уничтожили цех по производству компонентов для БПЛА и склад готовых аппаратов для ВСУ.