В Татарстане отменили угрозу атаки БПЛА и режим беспилотной опасности

«Внимание! На территории Республики Татарстан режим “Беспилотная опасность” отменен», — говорится в сообщении.
Также в 05:44 отменили угрозу атаки беспилотных летательных аппаратов на Казань и Зеленодольск.
В это время в аэропорту Казани действовали ограничения на полеты, сейчас их сняли. В аэропорту Бугульмы ограничения на прием и выпуск самолетов сохраняются.
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