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Над Башкирией сбили вражеские БПЛА

Минобороны сообщило о перехваченных беспилотниках в ночь с 24 на 25 июля.

Источник: Башинформ

Дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 328 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщили официальные представители Минобороны России. Вражеские дроны сбиты и на территории Башкирии, а также еще в 21 регионе страны и над акваторией Азовского моря.

Ранее «Башинформ» сообщал об объявленном режиме «Беспилотная опасность» с 7:39 утра 25 июля.

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