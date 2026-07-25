Над Башкирией сбили вражеские БПЛА

Дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 328 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщили официальные представители Минобороны России. Вражеские дроны сбиты и на территории Башкирии, а также еще в 21 регионе страны и над акваторией Азовского моря.
Ранее «Башинформ» сообщал об объявленном режиме «Беспилотная опасность» с 7:39 утра 25 июля.
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