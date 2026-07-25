Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Екатеринбурге загорелась стоянка из-за падения обломков БПЛА

В Екатеринбурге произошло возгорание на стоянке из-за падения обломков БПЛА.

Источник: РИА Новости

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 июл — РИА Новости. Возгорание произошло на стоянке в Екатеринбурге в результате падения обломков БПЛА, объекты инфраструктуры не повреждены, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Денис Паслер.

«Одна из предпринятых попыток атаки БПЛА на наш регион отражена. В результате падения обломков БПЛА произошло возгорание на стоянке на площади 300 квадратных метров в Чкаловском районе Екатеринбурга», — написал Паслер в своем канале на платформе «Макс».

Он отметил, что объекты экономики и инфраструктуры не повреждены, людей эвакуировали, пострадавших нет.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше