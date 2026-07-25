В Екатеринбурге загорелась стоянка из-за падения обломков БПЛА

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 июл — РИА Новости. Возгорание произошло на стоянке в Екатеринбурге в результате падения обломков БПЛА, объекты инфраструктуры не повреждены, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Денис Паслер.
«Одна из предпринятых попыток атаки БПЛА на наш регион отражена. В результате падения обломков БПЛА произошло возгорание на стоянке на площади 300 квадратных метров в Чкаловском районе Екатеринбурга», — написал Паслер в своем канале на платформе «Макс».
Он отметил, что объекты экономики и инфраструктуры не повреждены, людей эвакуировали, пострадавших нет.
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