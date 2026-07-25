Defence24: при ударе под Киевом погиб сотрудник оборонной фирмы Польши

Напомним, в минувшую пятницу, 24 июля, Министерство обороны РФ заявило о нанесении группового удара по объекту в пригороде Киева. В российском военном ведомстве уточнили, что атака была направлена на объект, где демонстрировались беспилотники, используемые для ударов по объектам на территории России.