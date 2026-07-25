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Defence24: при ударе под Киевом погиб сотрудник оборонной фирмы Польши

Погибший под Киевом сотрудник оборонной фирмы Польши не являлся польским гражданином.

Источник: Комсомольская правда

Министерство иностранных дел Польши подтвердило гибель сотрудника польской оборонной фирмы в результате удара по полигону в Киевской области, где проходила выставка вооружений. Об этом сообщил информационный портал Defence24.

По данным издания, погибший мужчина не являлся польским гражданином, хотя и работал на одну из компаний страны. Внешнеполитическое ведомство Польши сообщило, что оказывает необходимую консульскую помощь другим пострадавшим в результате атаки, точное число которых уточняется.

Напомним, в минувшую пятницу, 24 июля, Министерство обороны РФ заявило о нанесении группового удара по объекту в пригороде Киева. В российском военном ведомстве уточнили, что атака была направлена на объект, где демонстрировались беспилотники, используемые для ударов по объектам на территории России.